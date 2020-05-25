Кудрин считает, что прежних доходов от нефти после пандемии не будет

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Добыча нефти в России после пандемии не снизится, однако она уже не будет приносить такие доходы, как в последние 20 лет, считает глава Счётной палаты Алексей Кудрин.
Кудрин считает, что прежних доходов от нефти после пандемии не будет
  • Reuters

«Производство нефти в России не упадёт, но такой ренты, которая была последние 20 лет, у нас уже не будет. Для всей экономической политики, в том числе для бюджетной политики, это важнейший вызов, если ненефтегазовый сектор не станет развиваться активнее», — написал он в своей статье для газеты «Коммерсантъ».

По мнению Кудрина, «ренту» теперь будут давать новые технологические и инновационные решения, но только в том случае, если удастся опережать конкурентов.

Он подчеркнул, что наступил критический момент для разворота от нефтяной экономики к знаниям и технологиям.

Ранее Минэкономразвития обновило прогноз развития российской экономики с учётом ситуации вокруг COVID-19.

Ведомство ожидает, что в 2020 году средняя стоимость нефти Urals составит $31,1 за баррель, в 2021 она вырастет до $35,4, а в 2022 достигнет $42,2.

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