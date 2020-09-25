Аграрии Нижегородской области получили более 3 млрд рублей в виде господдержки

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Сельхозпредприятия Нижегородской области получили более 3 млрд рублей из регионального и федерального бюджетов в качестве субсидий.
Аграрии Нижегородской области получили более 3 млрд рублей в виде господдержки
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства.

Как отметил глава региона Глеб Никитин, с начала года агропромышленным предприятиям выделили 2,2 млрд рублей из областного бюджета, а в общей сложности до конца года они получат 4,2 млрд.

Средства направят на развитие молочного и мясного животноводства, покупку семян, удобрений и топлива. Также можно обновить парк сельскохозяйственной техники.

«На сегодняшний день сельское хозяйство — одна из самых успешно развивающихся отраслей даже в текущей экономической ситуации. Важно сохранить эту динамику, поэтому мы продолжим поддерживать отрасль», — цитирует Никитина newsnn.ru.

Ранее сообщалось, что сельхозпредприятия Удмуртии получили 1,7 млрд рублей субсидий с начала года.

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