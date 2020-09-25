Эксперт оценил позиции золота в мировой экономике

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Эксперт РИСИ кандидат экономических наук Михаил Беляев оценил позиции золота в мировой экономике.
Эксперт оценил позиции золота в мировой экономике
  • © Achmad Arphan / EyeEm
  • Gettyimages.ru

В беседе с ФБА «Экономика сегодня» он отметил, что физлица, инвесторы, бизнесмены, центральные банки ищут актив, способный гарантировать стабильность.

«В качестве подобного материального актива сегодня выступает золото. Надо сказать, что в течение разного времени пытались заменить этот драгоценный металл другими материальными активами, например нефтью. Однако золото обладает определёнными качествами, постоянно выталкивающими его в число всеобщих эквивалентов», — сказал эксперт.

Как считает Беляев, все рассуждения о перспективах рынков сводятся к золоту.

Эксперт пояснил, что у этого драгметалла есть несколько признаков, обеспечивающих востребованность среди инвесторов. В частности, это однородность, портабельность, пополняемость и сохранность.

Ранее руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил перспективы золота как международной валюты.

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