Эксперт оценил позиции золота в мировой экономике
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В беседе с ФБА «Экономика сегодня» он отметил, что физлица, инвесторы, бизнесмены, центральные банки ищут актив, способный гарантировать стабильность.
«В качестве подобного материального актива сегодня выступает золото. Надо сказать, что в течение разного времени пытались заменить этот драгоценный металл другими материальными активами, например нефтью. Однако золото обладает определёнными качествами, постоянно выталкивающими его в число всеобщих эквивалентов», — сказал эксперт.
Как считает Беляев, все рассуждения о перспективах рынков сводятся к золоту.
Эксперт пояснил, что у этого драгметалла есть несколько признаков, обеспечивающих востребованность среди инвесторов. В частности, это однородность, портабельность, пополняемость и сохранность.
Ранее руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил перспективы золота как международной валюты.