Эксперт оценил перспективы золота как международной валюты

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Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов оценил перспективы золота как международной валюты.
Эксперт оценил перспективы золота как международной валюты
  • РИА Новости

«Золото может быть валютой в условиях недоверия. Потому что имеет самостоятельную ценность, в отличие от денежных знаков. В современных условиях мы через какое-то время сможем увидеть золото в качестве международной валюты», — заявил он в беседе с изданием «ПолитЭксперт».

Как отметил Колташов, страны принимают самостоятельные решения, что очень плохо для американского доллара.

Ранее экономист Денис Ракша в беседе с НСН оценил позицию российских банков по золоту.

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