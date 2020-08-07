Эксперт оценил перспективы золота как международной валюты

Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов оценил перспективы золота как международной валюты.

«Золото может быть валютой в условиях недоверия. Потому что имеет самостоятельную ценность, в отличие от денежных знаков. В современных условиях мы через какое-то время сможем увидеть золото в качестве международной валюты», — заявил он в беседе с изданием «ПолитЭксперт».

Как отметил Колташов, страны принимают самостоятельные решения, что очень плохо для американского доллара.

Ранее экономист Денис Ракша в беседе с НСН оценил позицию российских банков по золоту.