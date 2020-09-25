Силуанов возглавил наблюдательный совет Сбербанка

Министр финансов России Антон Силуанов стал новым председателем наблюдательного совета Сбербанка вместо бывшего главы ЦБ Сергея Игнатьева.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на главу банка Германа Грефа.

Отмечается, что Игнатьев в настоящее время является советником главы ЦБ.

Он был председателем набсовета Сбербанка с 2002 года. При этом сообщается, что Игнатьев сохранил своё место в новом составе набсовета Сбербанка.

Ранее Сбербанк официально представил новый логотип: это градиентный сине-жёлто-зелёный незаконченный круг с одной зелёной галкой внутри и написанным рядом названием «Сбер», выполненным в зелёном цвете.