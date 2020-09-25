Силуанов возглавил наблюдательный совет Сбербанка
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на главу банка Германа Грефа.
Отмечается, что Игнатьев в настоящее время является советником главы ЦБ.
Он был председателем набсовета Сбербанка с 2002 года. При этом сообщается, что Игнатьев сохранил своё место в новом составе набсовета Сбербанка.
Ранее Сбербанк официально представил новый логотип: это градиентный сине-жёлто-зелёный незаконченный круг с одной зелёной галкой внутри и написанным рядом названием «Сбер», выполненным в зелёном цвете.