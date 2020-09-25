Силуанов возглавил наблюдательный совет Сбербанка

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Министр финансов России Антон Силуанов стал новым председателем наблюдательного совета Сбербанка вместо бывшего главы ЦБ Сергея Игнатьева.
Силуанов возглавил наблюдательный совет Сбербанка
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на главу банка Германа Грефа.

Отмечается, что Игнатьев в настоящее время является советником главы ЦБ.

Он был председателем набсовета Сбербанка с 2002 года. При этом сообщается, что Игнатьев сохранил своё место в новом составе набсовета Сбербанка.

Ранее Сбербанк официально представил новый логотип: это градиентный сине-жёлто-зелёный незаконченный круг с одной зелёной галкой внутри и написанным рядом названием «Сбер», выполненным в зелёном цвете.

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