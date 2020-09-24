Экономист оценил перспективы курса рубля

Экономист Нарек Авакян оценил перспективы курса рубля.

«Рубль сейчас слабеет на фоне геополитики», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, прогнозировать такие факторы сложно, поэтому через полтора месяца может сбыться и положительный для России сценарий, согласно которому отечественная валюта останется на прежнем уровне.

«Если санкций не будет или они будут помягче, то сильного влияния на рубль они не окажут. Тогда доллар будет торговаться примерно за 80 рублей», — пояснил Авакян.

Ранее экономист и трейдер срочного рынка Вячеслав Зайченко в беседе с телеканалом «360» прокомментировал ситуацию с курсом евро и доллара.