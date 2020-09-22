Экономист прокомментировал ситуацию с курсом евро и доллара

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Экономист и трейдер срочного рынка Вячеслав Зайченко прокомментировал ситуацию с курсом евро и доллара.
Экономист прокомментировал ситуацию с курсом евро и доллара
  • Reuters

«С сегодняшнего дня, скорее всего, евро и, возможно, доллар к рублю начнут снижаться», — заявил он в беседе с телеканалом «360».

По его словам, основные валюты к рублю выросли, поскольку Brent и другие нефтяные фьючерсы пошли в снижение. Как отметил Зайченко, это именно коррекция.

«Это совершенно нормально после роста, такое бывает. Это всё прогнозируемо», — считает эксперт.

Зайченко добавил, что предпосылок для ослабления рубля нет.

Ранее председатель комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с курсом рубля.

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