Сейм Литвы призвал Германию отказаться от «Северного потока — 2»
- Reuters
«Призываем ЕС как можно быстрее применить санкции по типу так называемого акта Магницкого против лиц и российского режима за нарушения прав человека», — приводит ТАСС текст документа.
Кроме того, в парламенте предлагают «Германии отказаться от проекта газопровода «Северный поток — 2» и призывают ЕС «продолжать поддержку российских диссидентов, неправительственных и гражданских организаций, независимых СМИ и независимых журналистов».
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что вопрос реализации «Северного потока — 2» теперь является делом чести для Германии.