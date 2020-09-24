Сейм Литвы призвал Германию отказаться от «Северного потока — 2»

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Сейм Литвы (парламент) принял резолюцию, которая содержит призывы к ЕС ввести санкции против России, а к Германии — отказаться от проекта «Северный поток — 2».
Сейм Литвы призвал Германию отказаться от «Северного потока — 2»
  • Reuters

«Призываем ЕС как можно быстрее применить санкции по типу так называемого акта Магницкого против лиц и российского режима за нарушения прав человека», — приводит ТАСС текст документа.

Кроме того, в парламенте предлагают «Германии отказаться от проекта газопровода «Северный поток — 2» и призывают ЕС «продолжать поддержку российских диссидентов, неправительственных и гражданских организаций, независимых СМИ и независимых журналистов».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что вопрос реализации «Северного потока — 2» теперь является делом чести для Германии.

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