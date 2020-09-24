Евразийский экономический форум пройдёт 22—23 октября в Вероне

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Евразийский экономический форум состоится 22—23 октября в Вероне.
Евразийский экономический форум пройдёт 22—23 октября в Вероне
  • Pixabay

Об этом сообщает «Российская газета».

Мероприятие проведёт итальянская некоммерческая ассоциация «Познаём Евразию», фонд «Росконгресс» и Петербургский международный экономический форум.

«Дискуссии в Вероне затронут самые актуальные вопросы мировой повестки — международные макроэкономические отношения, сотрудничество в энергетической и финансовой сферах, цифровизацию, развитие инфраструктуры», — заявил председатель совета директоров банка «Интеза» Антонио Фаллико.

По его словам, пространство Большой Евразии от Атлантики до Тихого океана — один из самых перспективных макрорегионов с точки зрения сотрудничества и восстановления.

Со своей стороны, председатель правления, директор фонда «Росконгресс» Александр Стуглев рассказал, что форум состоится в форматах онлайн и офлайн.

«Мы отмечаем потребность бизнеса в живой дискуссии, реальных встречах, открытом диалоге и уверены, что дискуссии в рамках форума если и не дадут ответы на вопросы, каким станет мир в результате пандемии, то всё же помогут услышать партнёров из разных стран региона, найти общие решения и точки взаимодействия и определить формат отношений на ближайшее будущее», — отметил он.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что Международный морской бизнес-форум состоится 6—7 октября в Севастополе.

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