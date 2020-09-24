Эксперт оценил слова Зеленского об угрозе «Северного потока — 2»

Международный эксперт по энергетике и континентальному шельфу Денис Арзамасцев прокомментировал в беседе с RT заявление украинского лидера Владимира Зеленского о том, что проект газопровода «Северный поток — 2» может создать угрозу для единства Европы.

Арзамасцев отметил, что следует разделять интересы населения Европы и интересы элит.

«Чем большим количеством трубопроводов обеспечит себя Европа из разных стран, чем больше будет выбор поставщиков, тем ниже будут цены, тем больше будет объём поставок. Есть интересы элит, политические интересы, они отличаются от интересов населения, которому выгодны низкие цены», — добавил он.

По его словам, «Северный поток — 2» не несёт угрозы раскола Европы.

«Чем больше физически входит в Евросоюз трубопроводов, чем больше таких источников, тем Европа себя чувствует на самом деле безопаснее, с одной стороны. С другой стороны, Европа за последние 20—30 лет очень многое сделала для энергонезависимости, особенно Германия. Существует уже очень сильная, даже избыточная система защиты европейского рынка через принятые нормы энергопакета, кроме того, существуют очень масштабные программы по переводу энергетики на возобновляемые источники, поэтому скорее здесь больше вопрос политический. Украина опасается за своё положение в случае реализации «Северного потока — 2», — отметил Арзамасцев.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский в ходе визита в Словакию заявил, что «Северный поток — 2» может создать угрозу для единства Европы.