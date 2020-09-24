Эксперт оценил слова Зеленского об угрозе «Северного потока — 2»

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Международный эксперт по энергетике и континентальному шельфу Денис Арзамасцев прокомментировал в беседе с RT заявление украинского лидера Владимира Зеленского о том, что проект газопровода «Северный поток — 2» может создать угрозу для единства Европы.
Эксперт оценил слова Зеленского об угрозе «Северного потока — 2»
  • Reuters

Арзамасцев отметил, что следует разделять интересы населения Европы и интересы элит.

«Чем большим количеством трубопроводов обеспечит себя Европа из разных стран, чем больше будет выбор поставщиков, тем ниже будут цены, тем больше будет объём поставок. Есть интересы элит, политические интересы, они отличаются от интересов населения, которому выгодны низкие цены», — добавил он.

По его словам, «Северный поток — 2» не несёт угрозы раскола Европы.

«Чем больше физически входит в Евросоюз трубопроводов, чем больше таких источников, тем Европа себя чувствует на самом деле безопаснее, с одной стороны. С другой стороны, Европа за последние 20—30 лет очень многое сделала для энергонезависимости, особенно Германия. Существует уже очень сильная, даже избыточная система защиты европейского рынка через принятые нормы энергопакета, кроме того, существуют очень масштабные программы по переводу энергетики на возобновляемые источники, поэтому скорее здесь больше вопрос политический. Украина опасается за своё положение в случае реализации «Северного потока — 2», — отметил Арзамасцев.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский в ходе визита в Словакию заявил, что «Северный поток — 2» может создать угрозу для единства Европы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить