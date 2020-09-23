Путин заявил о позитивных изменениях в экономике

Президент России Владимир Путин заявил, что структура российской экономики меняется к лучшему, а несырьевые отрасли приобретают большее значение.

«Очевидна тенденция: структура российской экономики постепенно, может быть, медленнее, чем нам бы хотелось, но меняется, меняется в нужную сторону», — цитирует РИА Новости Путина.

Он отметил, что несырьевые отрасли играют всё более важную роль, высокотехнологичные сектора набирают силу.

Также глава государства подчеркнул, что решены не все проблемы, сохраняются определённые дисбалансы.

Ранее российский премьер Михаил Мишустин в ходе заседания правительства оценил ситуацию в российской экономике.