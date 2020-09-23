В «Газпром нефти» дали прогноз по потреблению нефти в мире

Глава «Газпром нефти» Александр Дюков в ходе выступления на Тюменском нефтегазовом форуме дал прогноз по потреблению нефти в мире.

«Мы видим замедление восстановления спроса. Конечно, основная причина заключается в том, что пандемия пока ещё никуда не ушла», — цитирует ТАСС Дюкова.

Он отметил, что «многие страны или ожидают, или уже столкнулись со второй волной».

«Но мы уверены, что столь жёсткой реакции, которая была прежде всего в европейских странах, таких жёстких карантинных мер уже не будет... Можно надеяться, что во второй половине следующего года мы выйдем на объём потребления 2019 года», — заявил он.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе заседания правительства рассказал о прогнозе ведомства по динамике цен на нефть.