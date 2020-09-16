В Минэкономразвития дали прогноз по динамике цен на нефть

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Глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе заседания правительства рассказал о прогнозе ведомства по динамике цен на нефть.
В Минэкономразвития дали прогноз по динамике цен на нефть
  • © Иванко Игорь
  • АГН «Москва»

Он сообщил, представляя на заседании правительства прогноз социально-экономического развития России на 2020—2023 годы, что «прогноз цен на нефть скорректирован вверх».

«Однако мы по-прежнему консервативно оцениваем их динамику, так как эпидемиологическая ситуация во многих странах остаётся неблагоприятной», — заявил министр.

По его словам, «восстановление спроса на нефть будет постепенным».

«В первую очередь, конечно, со стороны транспортной отрасли — скажется сохранение ограничений на перемещение населения, а также развитие дистанционных форм», — добавил Решетников.

Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на рынке нефти.

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