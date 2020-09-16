В Минэкономразвития дали прогноз по динамике цен на нефть
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- АГН «Москва»
Он сообщил, представляя на заседании правительства прогноз социально-экономического развития России на 2020—2023 годы, что «прогноз цен на нефть скорректирован вверх».
«Однако мы по-прежнему консервативно оцениваем их динамику, так как эпидемиологическая ситуация во многих странах остаётся неблагоприятной», — заявил министр.
По его словам, «восстановление спроса на нефть будет постепенным».
«В первую очередь, конечно, со стороны транспортной отрасли — скажется сохранение ограничений на перемещение населения, а также развитие дистанционных форм», — добавил Решетников.
Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на рынке нефти.