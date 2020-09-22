В США заявили о невероятно быстром восстановлении экономики страны

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Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что американская экономика восстанавливается от последствий пандемии быстрее, чем после любого другого кризиса в истории Соединённых Штатов.
В США заявили о невероятно быстром восстановлении экономики страны
  • Reuters

Об этом сообщает ТАСС.

«Америка переживает разгар самого быстрого экономического восстановления, чем после любого другого кризиса в истории», — говорится в письменном вступительном слове Мнучина к слушаниям перед палатой представителей США.

Министр выразил уверенность, что в III квартале Соединённые Штаты увидят грандиозный экономический рост, который будет поддерживаться устойчивым уровнем «розничной торговли, ростом производства и увеличением деловой активности».

Ранее американский лидер Дональд Трамп пообещал невиданный рост экономики США в случае своего переизбрания на президентских выборах в ноябре.

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