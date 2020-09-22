В США заявили о невероятно быстром восстановлении экономики страны
- Reuters
Об этом сообщает ТАСС.
«Америка переживает разгар самого быстрого экономического восстановления, чем после любого другого кризиса в истории», — говорится в письменном вступительном слове Мнучина к слушаниям перед палатой представителей США.
Министр выразил уверенность, что в III квартале Соединённые Штаты увидят грандиозный экономический рост, который будет поддерживаться устойчивым уровнем «розничной торговли, ростом производства и увеличением деловой активности».
Ранее американский лидер Дональд Трамп пообещал невиданный рост экономики США в случае своего переизбрания на президентских выборах в ноябре.