В США заявили о невероятно быстром восстановлении экономики страны

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что американская экономика восстанавливается от последствий пандемии быстрее, чем после любого другого кризиса в истории Соединённых Штатов.

Об этом сообщает ТАСС.

«Америка переживает разгар самого быстрого экономического восстановления, чем после любого другого кризиса в истории», — говорится в письменном вступительном слове Мнучина к слушаниям перед палатой представителей США.

Министр выразил уверенность, что в III квартале Соединённые Штаты увидят грандиозный экономический рост, который будет поддерживаться устойчивым уровнем «розничной торговли, ростом производства и увеличением деловой активности».

Ранее американский лидер Дональд Трамп пообещал невиданный рост экономики США в случае своего переизбрания на президентских выборах в ноябре.