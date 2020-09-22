Кабмин поручил провести аукцион на Западно-Минховский участок в ЯНАО
- РИА Новости
Об этом говорится в распоряжении правительства.
«Провести в 2020 году аукцион на право пользования Западно-Минховским участком недр федерального значения, расположенном на территории Ямало-Ненецкого автономного округа и частично в Тазовской губе Карского моря», — цитирует документ РИА Новости.
Речь идёт о праве пользования участком для геологического изучения недр, разведки и добычи углеводородного сырья, осуществляемых по совмещённой лицензии.
Отмечается, что стартовый платёж будет составлять 124 млн рублей.
При этом организатором аукциона назначены Роснедра.