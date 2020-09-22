Кабмин поручил провести аукцион на Западно-Минховский участок в ЯНАО

Правительство России распорядилось провести в 2020 году аукцион на право пользования Западно-Минховским участком недр в Ямало-Ненецком автономном округе.

Об этом говорится в распоряжении правительства.

«Провести в 2020 году аукцион на право пользования Западно-Минховским участком недр федерального значения, расположенном на территории Ямало-Ненецкого автономного округа и частично в Тазовской губе Карского моря», — цитирует документ РИА Новости.

Речь идёт о праве пользования участком для геологического изучения недр, разведки и добычи углеводородного сырья, осуществляемых по совмещённой лицензии.

Отмечается, что стартовый платёж будет составлять 124 млн рублей.

При этом организатором аукциона назначены Роснедра.