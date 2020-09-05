Минэнерго ожидает восстановления докризисного уровня добычи нефти

Россия сможет вернуться к уровню добычи нефти 2018—2019 годов после того, как сделка ОПЕК+ будет завершена, рассказал заместитель министра энергетики России Павел Сорокин.

Восстановить добычу до этого уровня получится, потому что компании подбирали параметры сокращения производства так, чтобы было возможно возобновить его, пояснил замминистра.

При этом ухудшение качества ресурсной базы сделает удержание полки добычи более проблематичным без создания новых стимулов для инвестирования в трудноизвлекаемые запасы с высокой себестоимостью разработки, подчеркнул Сорокин.

«У нас задача — максимально использовать потенциал нашей нефтегазовой отрасли на благо страны. Это означает инвестиции и налоговые поступления», — сказал он в интервью «Российской газете».

По мнению замминистра, нужен баланс между двумя компонентами — наращиванием инвестиций в отрасль и потребностями бюджета, чтобы они в максимальной степени реализовывались.

Как ранее сообщил глава Минэнерго России Александр Новак, в ведомстве ожидают, что «по результатам года будут более низкие показатели по объёмам добычи нефти, газа, выработки электроэнергии, производства угля».

В начале июня заместитель директора Института национальной энергетики Александр Фролов оценил в беседе с ФБА «Экономика сегодня» ситуацию с нефтяными ценами.