Новак сообщил об ожиданиях снижения добычи нефти

Глава Минэнерго России Александр Новак сообщил, что в ведомстве ожидают, что «по результатам года будут более низкие показатели по объёмам добычи нефти, газа, выработки электроэнергии, производства угля».

По его словам, «очевидно, что этот год станет особенным».

«Мы ожидаем, что по результатам года будут более низкие показатели по объёмам добычи нефти, газа, выработки электроэнергии, производства угля», — цитирует РИА Новости Новака.

Он отметил, что «хотя динамика сегодня положительная, но в целом за счёт того спада, который был в I квартале, полугодии».

«Мы видим, что до конца года показатели всё-таки будут ниже прошлогодних», — заявил министр.

В свою очередь, замминистра энергетики Павел Сорокин сообщил, что «в 2020 году в связи с изменением мировой конъюнктуры сокращение добычи… может составить примерно до 10%».

Ранее директор Центра изучения мировых энергетических рынков Института энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на нефтяном рынке.