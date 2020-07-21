Новак сообщил об ожиданиях снижения добычи нефти
- © Евгений Одиноков
- РИА Новости
По его словам, «очевидно, что этот год станет особенным».
«Мы ожидаем, что по результатам года будут более низкие показатели по объёмам добычи нефти, газа, выработки электроэнергии, производства угля», — цитирует РИА Новости Новака.
Он отметил, что «хотя динамика сегодня положительная, но в целом за счёт того спада, который был в I квартале, полугодии».
«Мы видим, что до конца года показатели всё-таки будут ниже прошлогодних», — заявил министр.
В свою очередь, замминистра энергетики Павел Сорокин сообщил, что «в 2020 году в связи с изменением мировой конъюнктуры сокращение добычи… может составить примерно до 10%».
Ранее директор Центра изучения мировых энергетических рынков Института энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на нефтяном рынке.