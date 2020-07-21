Новак сообщил об ожиданиях снижения добычи нефти

Короткая ссылка
Глава Минэнерго России Александр Новак сообщил, что в ведомстве ожидают, что «по результатам года будут более низкие показатели по объёмам добычи нефти, газа, выработки электроэнергии, производства угля».
Новак сообщил об ожиданиях снижения добычи нефти
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

По его словам, «очевидно, что этот год станет особенным».

«Мы ожидаем, что по результатам года будут более низкие показатели по объёмам добычи нефти, газа, выработки электроэнергии, производства угля», — цитирует РИА Новости Новака.

Он отметил, что «хотя динамика сегодня положительная, но в целом за счёт того спада, который был в I квартале, полугодии».

«Мы видим, что до конца года показатели всё-таки будут ниже прошлогодних», — заявил министр.

В свою очередь, замминистра энергетики Павел Сорокин сообщил, что «в 2020 году в связи с изменением мировой конъюнктуры сокращение добычи… может составить примерно до 10%».

Ранее директор Центра изучения мировых энергетических рынков Института энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на нефтяном рынке.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить