Политолог прокомментировал слова Помпео о коалиции против «Северного потока — 2»

Доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве России Леонид Крутаков прокомментировал слова американского госсекретаря Майка Помпео о создании коалиции по недопущению завершения проекта «Северный поток — 2».

В беседе с ФАН он выразил мнение, что у США огромные проблемы с аргументацией.

По его словам, европейская сторона будет покупать ровно столько газа и нефти, сколько ей нужно.

«Вот коалиция против Nord Stream 2 и стала возможна только в современном мире. Мы же должны выстраивать новую конструкцию мировой безопасности», — добавил Крутаков.

Ранее Помпео сообщил, что США работают над созданием коалиции с целью не допустить реализации «Северного потока — 2».

По его словам, США видят в проекте «риск для Европы», поскольку она становится зависима от газа, поступающего из России.

В августе ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию вокруг «Северного потока — 2».