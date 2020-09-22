Политолог прокомментировал слова Помпео о коалиции против «Северного потока — 2»
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- AFP
В беседе с ФАН он выразил мнение, что у США огромные проблемы с аргументацией.
По его словам, европейская сторона будет покупать ровно столько газа и нефти, сколько ей нужно.
«Вот коалиция против Nord Stream 2 и стала возможна только в современном мире. Мы же должны выстраивать новую конструкцию мировой безопасности», — добавил Крутаков.
Ранее Помпео сообщил, что США работают над созданием коалиции с целью не допустить реализации «Северного потока — 2».
По его словам, США видят в проекте «риск для Европы», поскольку она становится зависима от газа, поступающего из России.
В августе ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию вокруг «Северного потока — 2».