«Нафтогаз» сообщил о заказе «Газпромом» допмощностей для транзита газа
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- РИА Новости
«ОАО «Газпром» требует дополнительных мощностей для транспортировки природного газа по украинской ГТС в Европу в октябре», — указывается в заявлении.
Отмечается, что услуги по организации транзита будут оплачены «Газпромом» дополнительно к основному транзитному договору.
Аукцион по распределению мощностей состоялся на платформах RBP (Венгрия) и GSA (Польша) 21 сентября. Это первый подобный аукцион.
Ранее глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев рассказал, сколько российский «Газпром» заплатит Украине за транзит газа в 2020 году.