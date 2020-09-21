«Нафтогаз» сообщил о заказе «Газпромом» допмощностей для транзита газа

Пресс-служба НАК «Нафтогаз Украины» сообщила, что российская компания «Газпром» заказала дополнительные мощности для транзита газа по украинской газотранспортной системе (ГТС).

«ОАО «Газпром» требует дополнительных мощностей для транспортировки природного газа по украинской ГТС в Европу в октябре», — указывается в заявлении.

Отмечается, что услуги по организации транзита будут оплачены «Газпромом» дополнительно к основному транзитному договору.

Аукцион по распределению мощностей состоялся на платформах RBP (Венгрия) и GSA (Польша) 21 сентября. Это первый подобный аукцион.

Ранее глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев рассказал, сколько российский «Газпром» заплатит Украине за транзит газа в 2020 году.