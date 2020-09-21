«Нафтогаз» сообщил о заказе «Газпромом» допмощностей для транзита газа

Короткая ссылка
Пресс-служба НАК «Нафтогаз Украины» сообщила, что российская компания «Газпром» заказала дополнительные мощности для транзита газа по украинской газотранспортной системе (ГТС).
«Нафтогаз» сообщил о заказе «Газпромом» допмощностей для транзита газа
  • © Сергей Старостенко
  • РИА Новости

«ОАО «Газпром» требует дополнительных мощностей для транспортировки природного газа по украинской ГТС в Европу в октябре», — указывается в заявлении.

Отмечается, что услуги по организации транзита будут оплачены «Газпромом» дополнительно к основному транзитному договору.

Аукцион по распределению мощностей состоялся на платформах RBP (Венгрия) и GSA (Польша) 21 сентября. Это первый подобный аукцион.

Ранее глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев рассказал, сколько российский «Газпром» заплатит Украине за транзит газа в 2020 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить