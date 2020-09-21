Глава Минэнерго Белоруссии рассказал о ходе строительства БелАЭС

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Министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич рассказал о ходе строительства Белорусской атомной электростанции.
Глава Минэнерго Белоруссии рассказал о ходе строительства БелАЭС
  • © Юлия Чичерина
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте Минэнерго Белоруссии.

«В августе завершена загрузка ядерного топлива в реакторную установку первого энергоблока БелАЭС. Ввод в эксплуатацию первого энергоблока намечен на I квартал 2021 года, второго — на 2022 год», — говорится в сообщении.

Ранее гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв заявил, что проект строительства с участием России Белорусской АЭС идёт штатно.

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