Глава Минэнерго Белоруссии рассказал о ходе строительства БелАЭС

Министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич рассказал о ходе строительства Белорусской атомной электростанции.

Об этом сообщается на сайте Минэнерго Белоруссии.

«В августе завершена загрузка ядерного топлива в реакторную установку первого энергоблока БелАЭС. Ввод в эксплуатацию первого энергоблока намечен на I квартал 2021 года, второго — на 2022 год», — говорится в сообщении.

Ранее гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв заявил, что проект строительства с участием России Белорусской АЭС идёт штатно.