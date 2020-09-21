В экспортный каталог Москвы вошли почти 2,5 тысячи компаний

В экспортный каталог «Сделано в Москве» вошли почти 2,5 тыс. компаний.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Каталог ведётся на восьми языках, в него вносится информация об экспортно ориентированных компаниях Москвы, об их товарах и услугах», — заявила заммэра Наталья Сергунина.

По её словам, производители и их продукция распределены по ключевым направлениям — к примеру, научные разработки, информационные технологии, медицина и фармацевтика.

Каталог представлен на сайте Московского экспортного центра.

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