В экспортный каталог Москвы вошли почти 2,5 тысячи компаний

Короткая ссылка
В экспортный каталог «Сделано в Москве» вошли почти 2,5 тыс. компаний.
В экспортный каталог Москвы вошли почти 2,5 тысячи компаний
  • © Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Об этом сообщает НСН со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Каталог ведётся на восьми языках, в него вносится информация об экспортно ориентированных компаниях Москвы, об их товарах и услугах», — заявила заммэра Наталья Сергунина.

По её словам, производители и их продукция распределены по ключевым направлениям — к примеру, научные разработки, информационные технологии, медицина и фармацевтика.

Каталог представлен на сайте Московского экспортного центра.

Ранее ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил меры поддержки бизнеса в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить