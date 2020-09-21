Аналитик прокомментировал ситуацию на валютном рынке
- globallookpress.com
По словам Коренева, изменения в курсе валют определяются в том числе ситуацией на энергетическом рынке.
«Снижение цен на топливо влияет на бюджет и, естественно, косвенно влияет на рубль. Ситуация пока ещё не вышла из-под контроля: ЦБ и Минфин достаточно точно отслеживают и регулируют ситуацию с точки зрения резких движений», — рассказал Коренев.
Специалист также обратил внимание на то, что умеренно низкая цена на рубль может быть выгодна с точки зрения балансировки бюджета.
Ранее сообщалось, что на открытии торгов в понедельник, 21 сентября, рубль рос к доллару и снижался к евро.