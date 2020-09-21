Аналитик прокомментировал ситуацию на валютном рынке

Короткая ссылка
Кирилл Горшенин
Аналитик группы компаний «Финам» Алексей Коренев прокомментировал в беседе с RT ситуацию с изменениями на валютном рынке.
Аналитик прокомментировал ситуацию на валютном рынке
  • globallookpress.com

По словам Коренева, изменения в курсе валют определяются в том числе ситуацией на энергетическом рынке. 

«Снижение цен на топливо влияет на бюджет и, естественно, косвенно влияет на рубль. Ситуация пока ещё не вышла из-под контроля: ЦБ и Минфин достаточно точно отслеживают и регулируют ситуацию с точки зрения резких движений», — рассказал Коренев.

Специалист также обратил внимание на то, что умеренно низкая цена на рубль может быть выгодна с точки зрения балансировки бюджета.

Ранее сообщалось, что на открытии торгов в понедельник, 21 сентября, рубль рос к доллару и снижался к евро.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить