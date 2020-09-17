Аналитик оценил перспективы курса рубля

Аналитик «Фридом Финанс» Валерий Емельянов оценил перспективы курса рубля.

В беседе с «Российской газетой» он заявил, что на среднесрочном горизонте есть вероятность ослабления национальной валюты.

Как считает эксперт, это связано прежде всего с внешней макростатистикой, а также с усилением пандемии COVID-19. Существенное влияние на рубль может оказать и предвыборная повестка в США, отметил Емельянов.

По словам Емельянова, всё это может толкнуть доллар к отметкам 82—85 рублей, евро — к 95—105 рублям.

«Мы оцениваем вероятность такого сценария достаточно высоко — на уровне 45%», — добавил он.

Ранее инвестор Артём Богач в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с курсами валют.