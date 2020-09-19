В Совфеде оценили последствия для Европы при отказе от «Северного потока — 2»

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление депутата бундестага, члена комитета по международным делам Вальдемара Гердта, который предупредил, что отказ от «Северного потока — 2» будет грозить штрафными санкциями в размере более €10 млрд.

«Очень чётко, очень конкретно, практически добавить что-то сложно. Он (Гердт. — RT) очень правильно расставил все акценты. Если кто-то думает, что отменить «Северный поток — 2» можно просто потому, что у кого-то появится желание, или что можно пойти на поводу у США и при этом ничего не будет, то, однозначно, будет. Будут серьёзные штрафные санкции... У Германии, да и у всей Европы будут большие вопросы по обеспечению гарантированными энергоресурсами», — пояснил сенатор.

По словам Цекова, стоит ещё добавить, что при отказе от проекта пострадает авторитет Германии и тех стран, которые поддерживали «Северный поток — 2».

Он выразил надежду, что такие здравые мысли, как в заявлении Гердта, в Германии и в других странах «будут звучать всё больше и больше».

Ранее Гердт предупредил, что отказ от «Северного потока — 2» будет грозить штрафными санкциями в размере более €10 млрд.

Депутат добавил, что отказ от проекта также ставит под вопрос энергетическую безопасность Германии.

Он также отметил, что строительство «Северного потока — 2» невыгодно для США и борьба ведётся «грязными политическими и экономическими методами».