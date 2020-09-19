В ФРГ предупредили о потерях при отказе от «Северного потока — 2»

Депутат бундестага, член комитета по международным делам Вальдемар Гердт предупредил, что отказ от «Северного потока — 2» будет грозить штрафными санкциями в размере более €10 млрд.

«Северный поток» — это не немецкий и не российский проект. В нём участвуют более 100 фирм. Все они получили разрешение, прошли соответствующие процедуры и вложили деньги. Если мы сейчас политическим решением остановим «Северный поток», то нам грозит более €10 млрд штрафных санкций. То есть возмещение ущерба всем этим фирмам», — сказал Гердт РИА Новости.

Депутат добавил, что отказ от проекта также ставит под вопрос энергетическую безопасность Германии.

«Мы закрываем угольные станции, отказываемся от атомной энергетики, переходим на электротранспорт, и где же мы будем брать энергоресурсы, если отказаться от самого экономически и экологически выгодного предложения, которое сделала нам Россия по газу?» — отметил он.

История вокруг газопровода — это борьба за энергетические рынки сбыта, подчеркнул политик. Гердт также отметил, что строительство «Северного потока — 2» невыгодно для США и борьба ведётся «грязными политическими и экономическими методами».

«Те, кто ратует за отказ от «Северного потока», должны рассказать своим избирателям, что в результате этого цены на энергоресурсы увеличатся — в месяц за газ и свет придётся платить на 20% больше», — подытожил член бундестага.

Как ранее заявила премьер-министр Мекленбурга — Передней Померании Мануэла Швезиг, проект завершён на 97%.

Бурргомистр города Засниц Франк Крахт в интервью RT Deutsch ответил на угрозы санкций США из-за «Северного потока — 2».

Он отметил, что Европа не должна позволять такое вмешательство в экономические вопросы. По его словам, подобные проекты играют важную роль в развитии маленького портового города.