Паслер и Мантуров обсудили вопросы промышленного развития Оренбургской области
- РИА Новости
Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на областное правительство.
В частности, Мантуров заинтересовался работой предприятия «Оренбургские минералы».
«Нам важно и дальше развивать эту отрасль. В большинстве своём предприятия по добыче и переработке хризотила являются градообразующими, их успешная и устойчивая работа определяет социально-экономическое положение городов, в которых они находятся», — отметил министр.
Стороны также обсудили оказание господдержки областной промышленности.
Как заявил Паслер, промышленный потенциал Оренбуржья очень велик.
Ранее «Крыминформ» сообщало, что Крым экспортировал продукцию АПК на $11 млн за первые шесть месяцев 2020 года.