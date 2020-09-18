Паслер и Мантуров обсудили вопросы промышленного развития Оренбургской области

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Губернатор Оренбургской области Денис Паслер и министр промышленности и торговли России Денис Мантуров обсудили в Москве вопросы развития региона.
Паслер и Мантуров обсудили вопросы промышленного развития Оренбургской области
  • РИА Новости

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на областное правительство.

В частности, Мантуров заинтересовался работой предприятия «Оренбургские минералы».

«Нам важно и дальше развивать эту отрасль. В большинстве своём предприятия по добыче и переработке хризотила являются градообразующими, их успешная и устойчивая работа определяет социально-экономическое положение городов, в которых они находятся», — отметил министр.

Стороны также обсудили оказание господдержки областной промышленности.

Как заявил Паслер, промышленный потенциал Оренбуржья очень велик.

Ранее «Крыминформ» сообщало, что Крым экспортировал продукцию АПК на $11 млн за первые шесть месяцев 2020 года.

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