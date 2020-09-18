В Свердловской области рассказали о поддержке самозанятых

Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства перечислил плательщикам налога на профессиональный доход около 72,6 млн рублей.

Об этом сообщает tagilcity.ru со ссылкой на информационный портал региона.

Как отметил замдиректора фонда Валерий Пиличев, для получения поддержки нужно зарегистрироваться на сайте и подать заявление. Авторизоваться можно и через сайт госуслуг.

Также стало известно, что в Ростовской области с начала года в качестве самозанятых зарегистрировались 27 тыс. человек. Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.

Ранее председатель комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев рассказал о мерах поддержки для бизнеса.