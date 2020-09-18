В Свердловской области рассказали о поддержке самозанятых

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Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства перечислил плательщикам налога на профессиональный доход около 72,6 млн рублей.
В Свердловской области рассказали о поддержке самозанятых
  • © Nikolay Gyngazov/Russian Look
  • globallookpress.com

Об этом сообщает tagilcity.ru со ссылкой на информационный портал региона.

Как отметил замдиректора фонда Валерий Пиличев, для получения поддержки нужно зарегистрироваться на сайте и подать заявление. Авторизоваться можно и через сайт госуслуг.

Также стало известно, что в Ростовской области с начала года в качестве самозанятых зарегистрировались 27 тыс. человек. Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.

Ранее председатель комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев рассказал о мерах поддержки для бизнеса.

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