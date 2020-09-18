В Свердловской области рассказали о поддержке самозанятых
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Об этом сообщает tagilcity.ru со ссылкой на информационный портал региона.
Как отметил замдиректора фонда Валерий Пиличев, для получения поддержки нужно зарегистрироваться на сайте и подать заявление. Авторизоваться можно и через сайт госуслуг.
Также стало известно, что в Ростовской области с начала года в качестве самозанятых зарегистрировались 27 тыс. человек. Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.
Ранее председатель комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев рассказал о мерах поддержки для бизнеса.