В Госдуме рассказали о мерах поддержки для бизнеса

Председатель комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев рассказал о мерах поддержки для бизнеса.

«Надеемся, что в осеннюю сессию мы примем окончательный пакет мер поддержки бизнеса в России», — заявил он в беседе с «Парламентской газетой».

По его словам, прежде всего это упрощение получения кредитных финансовых ресурсов, в том числе более низкая процентная ставка, возможность пролонгации льготного периода, льготы с точки зрения налогов, снижение ставки аренды за право пользования федеральным, муниципальным, региональным имуществом.

Жигарев также отметил необходимость продления мер, принятых ранее для поддержки предпринимательства.

«Думаю, что надо пролонгировать как минимум до весны следующего года», — сказал он.

Ранее ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил меры поддержки бизнеса в России.