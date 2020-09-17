Forbes опубликовал рейтинг крупнейших частных компаний России

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Журнал Forbes опубликовал рейтинг 200 крупнейших частных компаний России.
Forbes опубликовал рейтинг крупнейших частных компаний России
  • Reuters

Как отмечается, список возглавил ЛУКОЙЛ. Выручка нефтяной компании в прошлом году составила 7,841 трлн рублей.

На втором месте — «Сургутнефтегаз» с выручкой в 1,814 трлн рублей, на третьем — компания X5 Retail Group (1,734 трлн рублей).

На четвёртое место журнал поместил один из крупнейших российских ритейлеров «Магнит» (1,369 трлн рублей).

Замыкает пятёрку лидеров «Татнефть» с показателем в 932,3 млрд рублей.

Ранее ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников оценил меры поддержки бизнеса в России. В беседе с ФБА «Экономика сегодня» он заявил, что вводимые меры дали ощутимый экономический эффект.

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