Forbes опубликовал рейтинг крупнейших частных компаний России

Журнал Forbes опубликовал рейтинг 200 крупнейших частных компаний России.

Как отмечается, список возглавил ЛУКОЙЛ. Выручка нефтяной компании в прошлом году составила 7,841 трлн рублей.

На втором месте — «Сургутнефтегаз» с выручкой в 1,814 трлн рублей, на третьем — компания X5 Retail Group (1,734 трлн рублей).

На четвёртое место журнал поместил один из крупнейших российских ритейлеров «Магнит» (1,369 трлн рублей).

Замыкает пятёрку лидеров «Татнефть» с показателем в 932,3 млрд рублей.

Ранее ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников оценил меры поддержки бизнеса в России. В беседе с ФБА «Экономика сегодня» он заявил, что вводимые меры дали ощутимый экономический эффект.