Die Zeit сообщила о предложении США от ФРГ по «Северному потоку — 2»

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Правительство Германии предложило Соединённым Штатам сделку в обмен на отказ Вашингтона от санкций против «Северного потока — 2». 
Die Zeit сообщила о предложении США от ФРГ по «Северному потоку — 2»
  • Reuters

Об этом сообщает газета Die Zeit со ссылкой на источники.

Отмечается, что Берлин выразил готовность вложить до €1 млрд в строительство в Германии двух терминалов по приёму сжиженного природного газа из США.

«В ответ США разрешат беспрепятственное завершение и эксплуатацию «Северного потока — 2», — приводит ТАСС текст письма министра финансов ФРГ Олафа Шольца, которое было направлено 7 августа главе американского Минфина Стивену Мнучину.

В начале августа сенаторы США направили оператору немецкого порта Засниц письмо, в котором призвали прекратить работы по поддержке строительства «Северного потока — 2».

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