В Тамбовской области рассказали о темпах производства мяса с начала года

За восемь месяцев 2020 года во всех категориях хозяйств Тамбовской области произвели более 387 тыс. тонн мяса, что составляет 119,4% к уровню 2019-го.

Об этом сообщает «Тамбовский курьер» со ссылкой на региональное управление сельского хозяйства.

Существенная доля в общем объёме достигается за счёт крупнейших высокотехнологичных комплексов, среди которых «Тамбовский бекон», «Токаревская птицефабрика» и «Тамбовская индейка».

Так, производство свинины увеличилось на 137,7% к уровню 2019 года, составив 170,8 тыс. тонн, производство мяса птицы — на 108,1%, составив 214,5 тыс. тонн.

Ранее «Крыминформ» сообщало, что Крым экспортировал продукцию АПК на $11 млн за первые шесть месяцев 2020 года.