В Тамбовской области рассказали о темпах производства мяса с начала года
- РИА Новости
Об этом сообщает «Тамбовский курьер» со ссылкой на региональное управление сельского хозяйства.
Существенная доля в общем объёме достигается за счёт крупнейших высокотехнологичных комплексов, среди которых «Тамбовский бекон», «Токаревская птицефабрика» и «Тамбовская индейка».
Так, производство свинины увеличилось на 137,7% к уровню 2019 года, составив 170,8 тыс. тонн, производство мяса птицы — на 108,1%, составив 214,5 тыс. тонн.
Ранее «Крыминформ» сообщало, что Крым экспортировал продукцию АПК на $11 млн за первые шесть месяцев 2020 года.