В «Росатоме» рассказали о ходе строительства белорусской АЭС

Короткая ссылка
Глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв в эфире радиостанции «Эхо Москвы» рассказал о ходе строительства атомной электростанции в Белоруссии.
В «Росатоме» рассказали о ходе строительства белорусской АЭС
  • Reuters

Он сообщил, что «Белорусская АЭС в хорошем состоянии».

«Мы прошли этап физпуска и загрузки топлива ещё 8 августа. Дальше по этапам, абсолютно в регламенте выходим на минимально контролируемый уровень мощности и начинаем набор мощности с дальнейшим подключением к сети. Это касается первого блока. Второй тоже идёт по плану. Слаженно работаем», — заявил Лихачёв. 

В начале августа первый заместитель генерального директора по операционному управлению госкорпорации «Росатом» Александр Локшин сообщал, что второй блок Белорусской АЭС планируется сдать заказчику в середине 2022 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить