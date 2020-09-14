В «Росатоме» рассказали о ходе строительства белорусской АЭС

Глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв в эфире радиостанции «Эхо Москвы» рассказал о ходе строительства атомной электростанции в Белоруссии.

Он сообщил, что «Белорусская АЭС в хорошем состоянии».

«Мы прошли этап физпуска и загрузки топлива ещё 8 августа. Дальше по этапам, абсолютно в регламенте выходим на минимально контролируемый уровень мощности и начинаем набор мощности с дальнейшим подключением к сети. Это касается первого блока. Второй тоже идёт по плану. Слаженно работаем», — заявил Лихачёв.

В начале августа первый заместитель генерального директора по операционному управлению госкорпорации «Росатом» Александр Локшин сообщал, что второй блок Белорусской АЭС планируется сдать заказчику в середине 2022 года.