В «Росатоме» назвали срок сдачи второго блока БелАЭС

Первый заместитель генерального директора по операционному управлению госкорпорации «Росатом» Александр Локшин сообщил, что второй блок Белорусской АЭС планируется сдать заказчику в середине 2022 года.

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РИА Новости

«По второму блоку работаем в графике. Он должен быть сдан заказчику в середине 2022 года», — цитирует БЕЛТА Локшина. 7 августа в «Росатоме» сообщили о начале загрузки ядерного топлива в реактор энергоблока №1 на Белорусской АЭС.