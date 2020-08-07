В «Росатоме» назвали срок сдачи второго блока БелАЭС

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Первый заместитель генерального директора по операционному управлению госкорпорации «Росатом» Александр Локшин сообщил, что второй блок Белорусской АЭС планируется сдать заказчику в середине 2022 года.
В «Росатоме» назвали срок сдачи второго блока БелАЭС
  • © Юлия Чичерина
  • РИА Новости

«По второму блоку работаем в графике. Он должен быть сдан заказчику в середине 2022 года», — цитирует БЕЛТА Локшина.

7 августа в «Росатоме» сообщили о начале загрузки ядерного топлива в реактор энергоблока №1 на Белорусской АЭС.

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