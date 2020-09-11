Новак обсудил с министром экономики Японии сотрудничество в энергетике

Глава Минэнерго России Александр Новак обсудил вопросы двустороннего сотрудничества в сфере энергетики с японским министром экономики, торговли и промышленности Хироси Кадзиямой.

«Несмотря на пандемию коронавируса, продолжается активное взаимодействие по линии трёх рабочих групп: по сотрудничеству в сфере углеводородов, в сфере атомной энергетики, а также в области энергоэффективности и возобновляемых источников энергии», — цитирует РИА Новости Минэнерго.

По его словам, Россия сохраняет высокий уровень экспорта энергоресурсов в Японию.

Он отметил хорошие темпы развития отношений стран по вопросу производства и поставки сжиженного газа (СПГ).

Ранее стало известно, что Россия сможет вернуться к уровню добычи нефти 2018—2019 годов после того, как сделка ОПЕК+ будет завершена.