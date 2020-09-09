В Удмуртии рассказали о поддержке МСБ в период пандемии

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В период пандемии 21 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства в Удмуртии получили федеральную господдержку.
В Удмуртии рассказали о поддержке МСБ в период пандемии
  • Pixabay

Об этом сообщает ИА «Удмуртия».

Как заявил гендиректор Корпорации развития Удмуртии Константин Сунцов, региональными мерами поддержки воспользовались 16 тыс. субъектов МСП.

«Итого у нас поступило за конец марта — апрель 12 тыс. звонков, а за весь 2019 год было восемь тысяч», — отметил он.

По его словам, больше всего людей волнует финансовая поддержка, помимо разъяснительной работы и советов.

Ранее независимый финансово-экономический эксперт Александр Трифонов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал меры поддержки бизнеса в России.

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