Эксперт рассказал о финансовых инструментах для инвестиций
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«После событий в марте — апреле 2020 года участники рынка создали новый интересный прецедент в инвестиционной деятельности», — заявил он в беседе с «Российской газетой».
По его словам, глобальные инвесторы почти полностью отказались от накопления средств в долларах, а с другой стороны, активность на рынке акций указывает, что глобально рынки верят в экономику США.
«При этом всё меньше людей готовы покупать отдельные акции компаний, так как их цена сейчас очень высока, а выбрать бумагу, которая не окажется заложником мировых событий, не так-то просто», — отметил эксперт.
Как пояснил Игнатов, максимальный приток инвестиций произошёл в акции не через прямые сделки, а через различные биржевые инвестиционные фонды.
«Отличительной чертой большинства ETF является их невысокая стоимость. Что позволяет даже небольшим частным инвесторам покупать данный инструмент», — сказал эксперт.
Ещё одним важным инструментом в период пандемии он назвал золото.
Кроме того, как добавил Игнатов, исследование Bank of America показало, что молодые инвесторы предпочли золоту криптовалюту.
Ранее финансовый аналитик Олег Шибанов в беседе с Newinform оценил ситуацию с вложением средств в 2020 году.