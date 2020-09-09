Эксперт рассказал о финансовых инструментах для инвестиций

Эксперт отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Александр Игнатов рассказал о финансовых инструментах для инвестиций.

«После событий в марте — апреле 2020 года участники рынка создали новый интересный прецедент в инвестиционной деятельности», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, глобальные инвесторы почти полностью отказались от накопления средств в долларах, а с другой стороны, активность на рынке акций указывает, что глобально рынки верят в экономику США.

«При этом всё меньше людей готовы покупать отдельные акции компаний, так как их цена сейчас очень высока, а выбрать бумагу, которая не окажется заложником мировых событий, не так-то просто», — отметил эксперт.

Как пояснил Игнатов, максимальный приток инвестиций произошёл в акции не через прямые сделки, а через различные биржевые инвестиционные фонды.

«Отличительной чертой большинства ETF является их невысокая стоимость. Что позволяет даже небольшим частным инвесторам покупать данный инструмент», — сказал эксперт.

Ещё одним важным инструментом в период пандемии он назвал золото.

Кроме того, как добавил Игнатов, исследование Bank of America показало, что молодые инвесторы предпочли золоту криптовалюту.

Ранее финансовый аналитик Олег Шибанов в беседе с Newinform оценил ситуацию с вложением средств в 2020 году.