Эксперт рассказал о финансовых инструментах для инвестиций

Короткая ссылка
Эксперт отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Александр Игнатов рассказал о финансовых инструментах для инвестиций.
Эксперт рассказал о финансовых инструментах для инвестиций
  • Pixabay

«После событий в марте — апреле 2020 года участники рынка создали новый интересный прецедент в инвестиционной деятельности», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, глобальные инвесторы почти полностью отказались от накопления средств в долларах, а с другой стороны, активность на рынке акций указывает, что глобально рынки верят в экономику США.

«При этом всё меньше людей готовы покупать отдельные акции компаний, так как их цена сейчас очень высока, а выбрать бумагу, которая не окажется заложником мировых событий, не так-то просто», — отметил эксперт.

Как пояснил Игнатов, максимальный приток инвестиций произошёл в акции не через прямые сделки, а через различные биржевые инвестиционные фонды.

«Отличительной чертой большинства ETF является их невысокая стоимость. Что позволяет даже небольшим частным инвесторам покупать данный инструмент», — сказал эксперт.

Ещё одним важным инструментом в период пандемии он назвал золото.

Кроме того, как добавил Игнатов, исследование Bank of America показало, что молодые инвесторы предпочли золоту криптовалюту.

Ранее финансовый аналитик Олег Шибанов в беседе с Newinform оценил ситуацию с вложением средств в 2020 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить