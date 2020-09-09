Косачёв оценил заявление Польши об альтернативе «Северному потоку — 2»

Председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв в беседе с RT оценил слова пресс-секретаря правительства Польши Петра Мюллера, который заявил, что польская сторона готова предложить Германии газопровод Baltic Pipe вместо «Северного потока — 2».

«Такое высказывание можно оценивать только в общем контексте последовательной антироссийской политики нынешних властей Польши, которые ведут свою геополитическую игру и пытаются оказаться в центре европейской политики», — уверен сенатор.

Он считает, что рассматривать это предложение всерьёз невозможно.

«У Польши нет никаких возможностей снабжать газопроводы газом», — добавил Косачёв.

Ранее пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер заявил, что Польша готова предложить Германии газопровод Baltic Pipe вместо «Северного потока — 2».