Набиуллина призвала аккуратно относиться к госдолгу

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Глава Центробанка Эльвира Набиуллина предостерегла от неаккуратного наращивания государственного долга России.
Набиуллина призвала аккуратно относиться к госдолгу
  • РИА Новости

Об этом она заявила на стратегической сессии Московского финансового форума.

«Я хотела бы напомнить, что развитие в долг имеет свои ограничения. Мы с вами видели риски, когда долговая нагрузка на граждан растёт, когда нет соответствующих доходов. Но абсолютно такая же логика должна быть применима к корпорациям, которые зарабатывают и должны быть в состоянии обслуживать долг, к государству», — приводит РИА Новости слова Набиуллиной.

Она отметила, что большое преимущество в том, что в России «низкий контролируемый государственный долг».

«Очень аккуратно нужно относиться к долгу», — добавила глава ЦБ.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов рассказал о ситуации с безработицей в стране.

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