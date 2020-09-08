Набиуллина призвала аккуратно относиться к госдолгу

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина предостерегла от неаккуратного наращивания государственного долга России.

Об этом она заявила на стратегической сессии Московского финансового форума.

«Я хотела бы напомнить, что развитие в долг имеет свои ограничения. Мы с вами видели риски, когда долговая нагрузка на граждан растёт, когда нет соответствующих доходов. Но абсолютно такая же логика должна быть применима к корпорациям, которые зарабатывают и должны быть в состоянии обслуживать долг, к государству», — приводит РИА Новости слова Набиуллиной.

Она отметила, что большое преимущество в том, что в России «низкий контролируемый государственный долг».

«Очень аккуратно нужно относиться к долгу», — добавила глава ЦБ.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов рассказал о ситуации с безработицей в стране.