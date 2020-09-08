Мишустин рассказал о восстановлении экономики России после пандемии

Короткая ссылка
Премьер-министр России Михаил Мишустин в видеообращении к участникам Московского финансового форума рассказал о восстановлении экономики России после пандемии коронавируса.
Мишустин рассказал о восстановлении экономики России после пандемии
  • РИА Новости

«Вопреки негативным прогнозам, в России спад оказался не таким глубоким, как во многих странах мира, а процессы восстановления идут даже более динамично», — приводит ТАСС слова Мишустина.

Также он отметил, что правительство планирует перезапустить институты развития.

«Мы планируем перезапустить институты развития. Больше интегрировать их в общенациональную повестку и создать новые инструменты поддержки перспективных направлений», — добавил Мишустин.

Ранее сообщалось, что кабмин направит дополнительные средства на лекарства для льготников.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить