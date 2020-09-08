Мишустин рассказал о восстановлении экономики России после пандемии

Премьер-министр России Михаил Мишустин в видеообращении к участникам Московского финансового форума рассказал о восстановлении экономики России после пандемии коронавируса.

«Вопреки негативным прогнозам, в России спад оказался не таким глубоким, как во многих странах мира, а процессы восстановления идут даже более динамично», — приводит ТАСС слова Мишустина.

Также он отметил, что правительство планирует перезапустить институты развития.

«Мы планируем перезапустить институты развития. Больше интегрировать их в общенациональную повестку и создать новые инструменты поддержки перспективных направлений», — добавил Мишустин.

Ранее сообщалось, что кабмин направит дополнительные средства на лекарства для льготников.