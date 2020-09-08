Мишустин рассказал о восстановлении экономики России после пандемии
- РИА Новости
«Вопреки негативным прогнозам, в России спад оказался не таким глубоким, как во многих странах мира, а процессы восстановления идут даже более динамично», — приводит ТАСС слова Мишустина.
Также он отметил, что правительство планирует перезапустить институты развития.
«Мы планируем перезапустить институты развития. Больше интегрировать их в общенациональную повестку и создать новые инструменты поддержки перспективных направлений», — добавил Мишустин.
Ранее сообщалось, что кабмин направит дополнительные средства на лекарства для льготников.