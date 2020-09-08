В Москве рассказали о работе организаций в технопарках

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Заммэра Москвы Наталья Сергунина заявила, что в столичных технопарках работает более двух тысяч организаций.
В Москве рассказали о работе организаций в технопарках
  • © Е. Самарин / Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Об этом сообщает НСН со ссылкой на портал мэра и правительства.

Среди главных направлений деятельности — информационные технологии, биотехнологии, фармацевтика, микроэлектроника.

«Пять лет назад, в 2015 году, в Москве было 15 технопарков, а в 2014-м — всего шесть. Сегодня их уже 36, и они заполнены почти полностью. Доля занятых площадей превышает 98%», — цитирует Сергунину интернет-издание argumenti.ru.

По её словам, 82% компаний-резидентов — представители малого и среднего бизнеса.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке прошла встреча руководителей промышленных предприятий Приморского края с сотрудниками Федерального центра компетенций.

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