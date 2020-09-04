В Приморье обсудили вопросы поддержки бизнеса

Во Владивостоке прошла встреча руководителей промышленных предприятий Приморского края с сотрудниками Федерального центра компетенций.

Об этом сообщает vostokmedia.com со ссылкой на пресс-службу краевого правительства.

На мероприятии было объявлено о запуске Регионального центра компетенций. Как ожидается, он откроется до конца 2020 года на базе центра «Мой бизнес».

Таким образом, получить бесплатную поддержку до 2024 года смогут свыше 100 предприятий.

Ранее независимый финансово-экономический эксперт Александр Трифонов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал меры поддержки бизнеса в России.