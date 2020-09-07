Курс евро превысил 90 рублей впервые с февраля 2016 года

Курс евро поднялся выше 90 рублей впервые с февраля 2016 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Отмечается, что, по данным на 13:06, евро торгуется на уровне 90,03 рубля.

Доллар при этом превысил отметку в 76 рублей и вырос до 76,09 рубля.

Ранее эксперт РИСИ, экономист Михаил Беляев прокомментировал динамику курса рубля.