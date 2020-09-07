Курс евро превысил 90 рублей впервые с февраля 2016 года
Курс евро поднялся выше 90 рублей впервые с февраля 2016 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.
- © Евгений Биятов
- РИА Новости
Отмечается, что, по данным на 13:06, евро торгуется на уровне 90,03 рубля.
Доллар при этом превысил отметку в 76 рублей и вырос до 76,09 рубля.
Ранее эксперт РИСИ, экономист Михаил Беляев прокомментировал динамику курса рубля.
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