Курс евро превысил 90 рублей впервые с февраля 2016 года

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Курс евро поднялся выше 90 рублей впервые с февраля 2016 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Курс евро превысил 90 рублей впервые с февраля 2016 года
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

Отмечается, что, по данным на 13:06, евро торгуется на уровне 90,03 рубля.

Доллар при этом превысил отметку в 76 рублей и вырос до 76,09 рубля.

Ранее эксперт РИСИ, экономист Михаил Беляев прокомментировал динамику курса рубля.

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