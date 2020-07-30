Эксперт прокомментировал динамику курса рубля

Эксперт РИСИ, экономист Михаил Беляев прокомментировал динамику курса рубля.

В беседе с ФБА «Экономика сегодня» он выразил мнение, что явных макроэкономических факторов для снижения курса нет.

«Видимо, в текущей ситуации есть внешнеторговые обстоятельства, которые повлияли на сложившуюся ситуацию, поскольку фундаментальные макроэкономические факторы точно не лежат в основе данного экономического процесса», — сказал Беляев.

По его прогнозу, в ближайшее время может произойти возврат валют к прежним позициям, хотя до нижнего уровня по отношению к рублю они не опустятся и будут выше, чем раньше.

Ранее экономист Денис Ракша в беседе с НСН рассказал о факторах, влияющих на курс рубля.