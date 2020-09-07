Кипр анонсировал подписание нового налогового соглашения с Россией
- РИА Новости
«Важно подписание протокола о внесении изменений в соглашение между правительством Кипра и правительством России об избежании двойного налогообложения», — сказал министр РИА Новости.
В августе Минфин сообщил о договорённости с Кипром по налоговому соглашению. Как отмечали в ведомстве, партнёры согласились внести изменения «в части увеличения налога у источника до 15% в отношении дивидендов и процентов».
Планируется, что документ вступит в силу с 1 января 2021 года.