Кипр анонсировал подписание нового налогового соглашения с Россией

Россия и Кипр во время визита главы российского МИД Сергея Лаврова 8 сентября подпишут новое налоговое соглашение, заявил руководитель кипрского внешнеполитического ведомства Никос Христодулидис.

«Важно подписание протокола о внесении изменений в соглашение между правительством Кипра и правительством России об избежании двойного налогообложения», — сказал министр РИА Новости.

В августе Минфин сообщил о договорённости с Кипром по налоговому соглашению. Как отмечали в ведомстве, партнёры согласились внести изменения «в части увеличения налога у источника до 15% в отношении дивидендов и процентов».

Планируется, что документ вступит в силу с 1 января 2021 года.