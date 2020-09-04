Новак дал прогноз по цене нефти за баррель

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Глава Минэнерго России Александр Новак на форуме GMIS2020 дал прогноз по цене нефти за баррель.
Новак дал прогноз по цене нефти за баррель
  • Reuters

«Я допускаю, что средняя цена нефти по 2021 год может быть $65. Но мой прогноз — средняя цена нефти будет $50—55 за баррель. Но нас может ждать волатильность в целом», — приводятся слова Новака на странице Минэнерго в Twitter.

Как ранее сообщал Новак, в ведомстве ожидают, что «по результатам года будут более низкие показатели по объёмам добычи нефти, газа, выработки электроэнергии, производства угля».

В начале июня заместитель директора Института национальной энергетики Александр Фролов оценил в беседе с ФБА «Экономика сегодня» ситуацию с нефтяными ценами.

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