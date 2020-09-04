Новак дал прогноз по цене нефти за баррель

Глава Минэнерго России Александр Новак на форуме GMIS2020 дал прогноз по цене нефти за баррель.

«Я допускаю, что средняя цена нефти по 2021 год может быть $65. Но мой прогноз — средняя цена нефти будет $50—55 за баррель. Но нас может ждать волатильность в целом», — приводятся слова Новака на странице Минэнерго в Twitter.

Как ранее сообщал Новак, в ведомстве ожидают, что «по результатам года будут более низкие показатели по объёмам добычи нефти, газа, выработки электроэнергии, производства угля».

В начале июня заместитель директора Института национальной энергетики Александр Фролов оценил в беседе с ФБА «Экономика сегодня» ситуацию с нефтяными ценами.