Новак дал прогноз по запасам нефти в странах ОЭСР
- РИА Новости
«В июле мы заметили, что на 34 млн баррелей в сутки в странах ОЭСР сократились запасы. Если тренд сохранится, то мы постепенно сократим остатки, накопленные во втором квартале», — приводятся слова Новака на странице Минэнерго в Twitter.
Он отметил, что «среднее пятилетнее значение может быть достигнуто в 2021 году».
Как ранее сообщал Новак, в ведомстве ожидают, что «по результатам года будут более низкие показатели по объёмам добычи нефти, газа, выработки электроэнергии, производства угля».