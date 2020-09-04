Новак дал прогноз по запасам нефти в странах ОЭСР

Короткая ссылка
Глава Минэнерго России Александр Новак на форуме GMIS2020 дал прогноз по запасам нефти в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
Новак дал прогноз по запасам нефти в странах ОЭСР
  • РИА Новости

«В июле мы заметили, что на 34 млн баррелей в сутки в странах ОЭСР сократились запасы. Если тренд сохранится, то мы постепенно сократим остатки, накопленные во втором квартале», — приводятся слова Новака на странице Минэнерго в Twitter.

Он отметил, что «среднее пятилетнее значение может быть достигнуто в 2021 году».

Как ранее сообщал Новак, в ведомстве ожидают, что «по результатам года будут более низкие показатели по объёмам добычи нефти, газа, выработки электроэнергии, производства угля».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить