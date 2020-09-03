Подмосковье стало лидером по переработке картофеля в России
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Об этом сообщает телеканал «360».
Как заявил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин, объём переработки составляет более 64 тыс. тонн.
«Наш ближайший преследователь — Липецкая область, там объём переработки 27,7 тыс. тонн картофеля», — сказал он.
Разин также отметил, что в настоящее время в Подмосковье насчитывается 14 предприятий по переработке картофеля.
«Общие мощности позволяют перерабатывать 170 тыс. тонн продукции в год и производить картофельные чипсы, пюре, а также различные полуфабрикаты», — добавил он.
Ранее интернет-издание «Сусанин» сообщало, что в Удмуртии рассказали о планах увеличить экспорт сельхозпродукции в семь раз за пять лет.