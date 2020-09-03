Подмосковье стало лидером по переработке картофеля в России

За первые полгода 2020 года Московская область стала лидером по переработке картофеля в России.

Об этом сообщает телеканал «360».

Как заявил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин, объём переработки составляет более 64 тыс. тонн.

«Наш ближайший преследователь — Липецкая область, там объём переработки 27,7 тыс. тонн картофеля», — сказал он.

Разин также отметил, что в настоящее время в Подмосковье насчитывается 14 предприятий по переработке картофеля.

«Общие мощности позволяют перерабатывать 170 тыс. тонн продукции в год и производить картофельные чипсы, пюре, а также различные полуфабрикаты», — добавил он.

Ранее интернет-издание «Сусанин» сообщало, что в Удмуртии рассказали о планах увеличить экспорт сельхозпродукции в семь раз за пять лет.