Подмосковье стало лидером по переработке картофеля в России

Короткая ссылка
За первые полгода 2020 года Московская область стала лидером по переработке картофеля в России.
Подмосковье стало лидером по переработке картофеля в России
  • Pixabay

Об этом сообщает телеканал «360».

Как заявил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин, объём переработки составляет более 64 тыс. тонн.

«Наш ближайший преследователь — Липецкая область, там объём переработки 27,7 тыс. тонн картофеля», — сказал он.

Разин также отметил, что в настоящее время в Подмосковье насчитывается 14 предприятий по переработке картофеля.

«Общие мощности позволяют перерабатывать 170 тыс. тонн продукции в год и производить картофельные чипсы, пюре, а также различные полуфабрикаты», — добавил он.

Ранее интернет-издание «Сусанин» сообщало, что в Удмуртии рассказали о планах увеличить экспорт сельхозпродукции в семь раз за пять лет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить