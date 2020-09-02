В Российском книжном союзе оценили потери рынка из-за пандемии

Убытки книжного рынка, вызванные пандемией, составили около 12—13 млрд рублей, из которых более 10 млрд — это потери офлайн-розницы.

«Конечно, наиболее пострадавшими были книжные магазины, потери книжной офлайн-розницы. Общий объём потерь за март — июнь мы оцениваем как 10,5 млрд рублей, речь идёт именно о книжной продукции... Общие потери рынка мы оцениваем в 12—13 млрд рублей», — цитирует РИА Новости вице-президента Российского книжного союза Олега Новикова, который принял участие в отраслевой дискуссии на Московской международной книжной ярмарке.

Он подчеркнул, что в союзе рассчитывают на восстановление прошлогоднего уровня продаж в книжных магазинах к концу текущего года.