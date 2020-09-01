Эксперт прокомментировал ситуацию с курсом рубля

Доцент кафедры «Регулирование деятельности финансовых институтов» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твердохлеб оценил ситуацию с курсом рубля.

«Общая ситуация складывается таким образом, что риска девальвации для рубля нет. Но и для резкого укрепления российской валюты каких-то предпосылок нет. Рубль будет колебаться в пределах, сложившихся на сегодняшний день», — цитирует эксперта сайт «Аргументы и факты».

По мнению Твердохлеба, нельзя сказать, что в настоящее время есть благоприятные условия для инвестирования в евро и доллар. Он пояснил, что на курс американской валюты влияют серьёзные негативные процессы в США.

«Что касается евро, то мы видим отрицательные процентные ставки в Европе. Это не самое интересное направление для инвестирования», — добавил эксперт.

Ранее финансовый аналитик Виталий Калугин в беседе с URA.RU заявил, что до конца года курс доллара сохранится на уровне 75—77 рублей, но в критические моменты может превысить 80 рублей.