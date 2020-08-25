Аналитик дал прогноз по курсу доллара до конца года

Финансовый аналитик Виталий Калугин считает, что до конца года курс доллара сохранится на уровне 75—77 рублей, но в критические моменты может превысить 80 рублей.

Такой прогноз он дал в беседе с URA.RU.

«Сейчас рубль занял среднее положение в районе 75—77, которое до конца года, наверное, удержится», — отметил Калугин.

При этом экономист допустил повышение курса ещё на 5—6 рублей.

На открытии торгов во вторник, 25 августа, рубль рос к доллару и снижался к евро.

Ранее экономист, специалист по производным финансовым инструментам, трейдер срочного рынка, главный портфельный управляющий инвестиционного фонда «КТ» Вячеслав Зайченко оценил ситуацию с курсом рубля. В беседе с ФБА «Экономика сегодня» он напомнил, что в августе заканчивается сезон отпусков, отправляя фьючерсы на нефть марки Brent в коррекцию, и в связи с этим процессом снижается курс рубля по отношению к мировым валютам.