Аналитик дал прогноз по курсу доллара до конца года

Короткая ссылка
Финансовый аналитик Виталий Калугин считает, что до конца года курс доллара сохранится на уровне 75—77 рублей, но в критические моменты может превысить 80 рублей.
Аналитик дал прогноз по курсу доллара до конца года
  • Pixabay

Такой прогноз он дал в беседе с URA.RU.

«Сейчас рубль занял среднее положение в районе 75—77, которое до конца года, наверное, удержится», — отметил Калугин.

При этом экономист допустил повышение курса ещё на 5—6 рублей.

На открытии торгов во вторник, 25 августа, рубль рос к доллару и снижался к евро.

Ранее экономист, специалист по производным финансовым инструментам, трейдер срочного рынка, главный портфельный управляющий инвестиционного фонда «КТ» Вячеслав Зайченко оценил ситуацию с курсом рубля. В беседе с ФБА «Экономика сегодня» он напомнил, что в августе заканчивается сезон отпусков, отправляя фьючерсы на нефть марки Brent в коррекцию, и в связи с этим процессом снижается курс рубля по отношению к мировым валютам.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить